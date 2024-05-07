TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları (Sonuçlar nasıl sorgulanır?)
TUS 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları, ÖSYM'nin sitesinden sonuçlara erişebilecek.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS) 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.