TÜSİAD: İlişkiler normalleşmeli

09 Ekim 2017

Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, ABD ile yaşanan vize krizine ilişkin değerlendirmede bulundu.



Bloomberg'in sorularını telefonda yanıtlayan Özilhan, ABD ile Türkiye arasında uzun zamandır biriken sorunlar olduğunu, diplomatik kanalların devreye sokulmasıyla ilişkilerin normalleşmesi gerektiğini belirtti.



Özilhan, "Uzun süredir biriken sorunlar artık bir 'sorunlar yumağına' dönüştü. 50 yıldır ABD ile ilişkileri izleyen biri olarak söyleyebilirim ki iki ülke çok az böyle sorun yaşadı. Batı'da son dönemde Türkiye'nin Rusya, İran ve Venezuala temasları sonrasında 'Türkiye eksen mi değiştiriyor?' sorusu var. ABD ve Batı'ya da Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek için görev düşüyor. Türkiye birkaç terör örgütüyle mücadele ederken müttefiklerini yanında görmek istiyor" dedi.

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