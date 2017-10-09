'Vize durdurma siyasi bir karar'

09 Ekim 2017

Dilek ESKİ BEZİRKAN

NEW YORK- ABD’nin Türkiye’ye vize yasağı büyük tepki toplarken, karar ve sonrasında olabilecek gelişmeler tartışılıyor. New York Barosu avukatlarından Cahit Akbulut, iki ülke ilişkilerine bakıldığında ilk kez böyle bir kararın alındığını belirterek, kararı “siyasi” olarak yorumladı. ABD’nin taleplerini yerine getirmesi için bir mesaj niteliği taşıyan bu kararı aldığını ve kararın bu taleplerin ne zaman yerine getirileceği ile bağlantılı olduğunu kaydeden Akbulut, ancak uzun sürmeyeceği önünde öngörüsünün olduğunu ifade etti. Kararın sürpriz olmadığını kaydeden Akbulut, cumhurbaşkanlığı korumalarına tutuklama kararı, Rıza Zarraf davası, ABD büyükelçiliğinde çalışan Türk’ün tutuklanması gibi olayların bu kararda etkili olduğunu ileri sürdü. Akbulut, karardan ne kadar sayıda Türk’ün etkilendiğine ilişkin bilgi vermenin zor olduğunu ifade etti.

“İran, Suriye ve Libya ile aynı kategorideyiz”

Söz konusu kararın iki ülke ilişkilerinde gelinen noktayı göstermesi bakımından önemli olduğunu kaydeden Akbulut, kararın aslında ilişkilerin kötü olduğunu ortaya koyduğunu savundu. Akbulut, ABD’nin aynı vize yasağını İran, Suriye ve Libya’ya uyguladığını ifade ederek, Türkiye’nin bu ülkelerle aynı kategoride değerlendirildiği anlamına da geldiğini söyledi. ABD’nin karar ile Türk vatandaşlarının hükümete baskı yapmasını istediğini de kaydeden Akbulut, şöyle devam etti:

“Politik yollarla konuşulacağı ve kısa sürede sorunun ortadan kalkacağını düşünüyorum. Türkiye’nin tutumuna bağlı vize yasağının ne kadar süreceği, ancak uzun süreceğine inanmıyorum. Bu vize yasağı büyük bir prestij kaybı. Bu süreçte beklemekten başka yapılacak bir şey yok. Şu anda sakin olup süreci izlemek lazım.”

Türkiye’nin ABD’ye uyguladığı vize yasağını da değerlendiren Akbulut, bu kararın ABD açısından önemli olmadığını, bu karardan etkilenen ABD’li sayısının Türkler ile karşılaştırılamayacak kadar az olduğunu kaydetti. Akbulut, Türkiye’nin gerekli adımları biran önce atması gerektiğini, aksi halde kulislerde konuşulan ekonomik ambargonun da gündeme gelebileceğini sözlerine ekledi.