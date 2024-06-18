Tuzla'da 3 fabrika ile ormanlık alanı etkileyen yangın söndürüldü

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv yedek parçası üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Geniş bir alana kurulu fabrikada etkili olduğu belirtilen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki bazı fabrikalara ve ormanlık alana da sıçradı.

Yangının ilk başladığı fabrikanın büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği görülürken, patlama riski nedeniyle alevlerin yükseldiği alana görevliler dışında kimse yaklaştırılmadı.

İstanbul'dan 56 araç ve 167 personel ile Kocaeli'den sevk edilen itfaiye ekiplerinin söndürmeye çalıştığı yangına, karadan ve havadan müdahale edildi.

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan ilk açıklamada, Tuzla Aydınlı Mahallesi Deri Sanayi Yolu Sokak'ta bulunan fabrikalar bölgesinde yangın çıktığı belirtilerek, "Bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler ekibi sevk edilmiştir. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etmektedir. Öte yandan, yangının ormanlık alana sıçramaması için gerekli tedbirler alınmaktadır. Yangında, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan bulunmamakta olup, gelişen süreçle ilgili bilgilendirme paylaşımları Valiliğimizce yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Vali Davut Gül olay yerinde inceleme yaptı

İstanbul Valisi Davut Gül ise Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ile olay yeri ve çevresinde inceleme yaptıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Vali Gül, sanayi bölgesindeki bir fabrikada 12.50 civarında meydana gelen yangının komşu parsellere de kısmen sirayet ettiğini söyledi.

Bütün kurum ve kuruluşların zamanında müdahale ederek yangının diğer fabrikalara ve ormana sıçramaması için canla başla mücadele ettiğini anlatan Gül, "Gördüğünüz gibi rüzgar çok fazla. Havadan ve karadan müdahale ediliyor. İnşallah, ileriki saatler içerisinde yangının seyri daha net bir şekilde görülecek. Şu an itibarıyla korkulan çok fazla bir şey yok ama yangın devam ediyor, henüz kontrol altına alınmadı. Bütün kurumlar da kendi imkanları ölçüsünde burada el birliğiyle çalışıyor." diye konuştu.

Gazetecilerin soruları üzerine yangının çıktığı fabrikanın faaliyet halinde olduğunu ancak içeride kaç çalışan olduğunun bilinmediği kaydeden Gül, "Herhangi bir can kaybı yok, herhangi bir yaralanan yok. Şu an bildiğimiz bu kadar. İleride itfaiye raporuna göre, yangının sebebi, gerekçesi ve buna benzer teknik ayrıntılar belli olacak." dedi.

Vali Davut Gül, Kaymakam Ümit Hüseyin Güney'in koordinesinde çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Fabrika çalışanı yangını anlattı

Yangının ilk çıktığı yerin yanındaki fabrikada çalışan Ergün Mutlu, duman görünce hemen itfaiyeyi aradıklarını, 5 dakika içerisinde yoğun patlamaların meydana geldiğini anlattı.

İtfaiye araçlarının 5-10 dakika içerisinde geldiğini ifade eden Mutlu, "Rüzgarın şiddetiyle 10 dakikada yangın aşırı derecede fabrikayı sardı. O anda orada aküler falan vardı." dedi.

İçerideki işçilerin çıkmalarına yardım ettiklerini söyleyen Mutlu, aynı noktada 2 sene önce de kısmi bir yangın çıktığını, o yangını kendi imkanlarıyla söndürdüklerini ancak bu sefer rüzgarın çok şiddetli olduğunu ifade etti.

Yangından 3 fabrika etkilendi

İstanbul Valiliği'nden yapılan bir diğer açıklamada ise Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi'nde çıkan yangından 3 fabrikanın etkilendiği, yangının ormanlık alana da sirayet ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "İtfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, Emniyet ve jandarma ekiplerinin müdahalesi sonucunda ormanlık alan ve iki fabrikada çıkan yangın kontrol altına alınmıştır. Ekiplerin, kontrol altına alınan bölgedeki soğutma çalışmaları devam etmekte olup, yangının sirayet ettiği 3. fabrikadaki söndürme çalışmaları sürmektedir." denildi.

Ormanlık alan ile 3 fabrikanın etkilendiği yangın ekiplerin yaklaşık 7 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikalarda yangın nedeniyle büyük çapta hasar oluştu.