Tuzla'da tersanede yangın
Tuzla'da bulunan Aydıntepe Mahallesi, Tersaneler Caddesi'ndeki bir tersanede çalışma sırasında küçük çaplı patlama oldu. Patlamadan sonra çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Tuzla'da bir tersanede çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Aydıntepe Mahallesi, Tersaneler Caddesi'ndeki bir tersanede çalışma sırasında küçük çaplı patlama oldu.
Bunun üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangına itfaiye ekiplerince müdahalede bulunuldu.
Kaynak: AA