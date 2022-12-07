Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında çıkan kavgada yaralanan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Karamollaoğlu, "Meclis kavga mahalli olarak görülüyor, bu da normal karşılanıyor. Allah akıl fikir versin" ifadesini kullandı.

"Pahalılığın sebebi zincir marketler değil"

İktidarın suni gündemler oluşturduğunu savunan Karamollaoğlu, bu hafta da gündemi değiştirmek için "market zincirler üzerinden fırtına koparıldığını" söyledi. Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Krizle mücadele etmesi gerekenler, krizi değil algıyı yönetmenin peşinde koşuyor. Siz elektriğe, gaza ardı ardına zam yapacaksınız, üretim maliyetlerini 3 ayda 3 katına çıkaracaksınız, sonra da ekmek fiyatları artınca fırıncıyı, gıda fiyatları artınca da marketleri suçlayacaksınız. Üç harfli marketleri fırsatçılık yapmakla suçlayacaksınız. Bu ülkede zamların da enflasyonun da hayat pahalılığın da yoksulluğun da tek sorumlusu bizzat Sayın Cumhurbaşkanı ve ortağıdır."Enflasyondaki artıştan faiz lobilerini, dış güçleri, küresel salgını, stokçuları, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sorumlu tutan iktidarın, şimdi de dikkatleri dağıtmak için zincir marketleri gündeme getirdiğini ileri süren Karamollaoğlu, "İnsanlara çözüm yollarını gösteremeyen iktidar mensupları, çözümü tehditte arar hale geldi. Adı geçen marketlere zaten hiç gitmeyen tuzu kurular şimdi boykot çağrısı yapıyor. Pahalılığın sebebi zincir marketler değil, MHP'ye prangayla bağlı olan AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır." diye konuştu.

"Ekonomi dar boğaza girmiş, tarım ve hayvancılık tükenme noktasına gelmiştir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'de herkesin gidişattan memnun olduğunu sandığını" söyleyen Karamollaoğlu, bu kısır döngüden kurtulabilmesi için sosyal medyadaki profilini kişiselleştirilmiş gündemden çıkarıp Türkiye gündemine alması gerektiğini söyledi. Karamollaoğlu, "Türkiye gündemini takip ederse, KHK mağdurlarından, atama bekleyen öğretmenlerden, işsizlikten, adaletsizlikten, enflasyondan, konut krizinden, EYT'lilerden, memur zammını bekleyenlerden, akaryakıt zamlarından çok daha fazlasını bizzat kendisi görecektir. Yapması gereken tek şey 'keşfet' düğmesine basmak ve Türkiye gündemine girmektir. Bir de öyle yapsın, bakalım Türkiye'de halinden memnun olanlar kimler, ne kadar?" değerlendirmesinde bulundu.

2023'ün Türkiye'nin değişim ve dönüşüm yılı olacağını ve Türkiye'nin yeni bir onarım ve atılım yılına gireceğini kaydeden Karamollaoğlu, bunu Millet İttifakı ve altılı masa olarak gerçekleştireceklerini belirtti. Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün ülkemiz hiç olmadığı kadar kutuplaşmış ve kamplara ayrılmıştır. Baskı ve tahammülsüzlük artmıştır. Devletin omurgasını oluşturan kurumlar yıpratılmıştır. Ekonomi dar boğaza girmiş, tarım ve hayvancılık tükenme noktasına gelmiştir. Koskoca ülke sabah başka, akşam başka bir yana savrulur hale gelmiştir. Gençlerimiz gelecekten ümitsizdir. Gelir dağılımındaki adaletsizlik her geçen gün derinleşmiştir. Türkiye'yi bu vizyonsuzluktan çıkarmak için 2023 bir fırsattır. Türkiye'nin 'Milli Görüş' anlayışına bugüne dek hiç olmadığı kadar ihtiyacı vardır. Bizim vizyonumuz, kardeşçe yaşanabilir bir Türkiye oluşturmaktır."