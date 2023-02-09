Twitter'a saatler süren erişim sıkıntısı

Depremin ardından yardımların ve arama kurtarma çalışmalarının koordinasyonunda yoğun olarak kullanılan sosyal medya platformu Twitter'a olan erişim sabaha karşı saatlerde tekrar açıldı.

Twitter'a erişim dün öğleden sonra kesilirken, ülkelerin internet erişim sınırlamalarını izleyen NetBlocks, Türkiye'nin Twitter'a erişimi engellediğini belirtmişti. Engelleme hakkında hükümet veya kurumlardan resmi bir açıklama yapılmadı.

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Fatih Sayan, erişimin engellendiği Twitter'dan yaptığı açıklamada, şirketin yetkilileri ile görüşme gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Taleplerimiz net: Dezenformasyon ve yanlış ihbarlar konusunda güçlü iş birliği, sahte hesaplara yönelik özellikle bu deprem sürecinde hızlı tepki, kendisini savunamayacak durumda olan kişilerin görüntü ve yorumları hakkında hassasiyet" dedi.

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, sabah 03.00'e doğru yazdığı mesajda "Türkiye devleti Twitter'a erişimin yakında tekrar sağlanacağı bilgisini verdi" dedi.

Sayan, Türkiye'nin talepleri karşısında Twitter'ın daha hızlı "aksiyon" alacağını belirtti.