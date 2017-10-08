Uber'e karşı Tesla marka turkuaz taksi

08 Ekim 2017

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın (İTEO) İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğü "Turkuaz Taksi" projesi çerçevesinde yüzde 100 elektrikle çalışan kentin turkuaz renkli ilk taksisi, test sürüşlerine başladı.

Sarı taksilere göre yüzde 15'lik farklı tarife ile çalışacak Tesla marka turkuaz takside indi-bindi ücreti 11,50 lira. Şimdilik bir adet olan turkuaz taksinin sayısının yakında 200 olması planlanıyor. Araçta, iTaksi, navigasyon ve kamera sistemleri mevcut.

Konuya ilişkin açıklamasında yüksek segmentli taksilerle Uber'i bitireceklerini ifade eden İTEO Başkanı Yahya Uğur, şunları kaydetti:

"Uber sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın sorunu. Konu mahkemede, bu sebeple daha fazla konuşarak reklamdan beslenen bu korsan oluşumu desteklememek gerekir. Bizler İstanbul taksicileri olarak Uber'i bağırarak değil, otomobil ve şoför kalitemizi yükselterek bitireceğiz. Bugün son model, dünyada dahi henüz yaygın olarak bulunmayan Tesla ile müşterilerimize hizmet verebiliyorsak bu durum taksiciliğin değişen vizyonu için çok önemli bir göstergedir."

Kaynak: AA