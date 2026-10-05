Yeni yıl yaklaşırken İslam dünyası için önemli dönemlerden biri olan üç aylara ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Dini gün ve gecelerin tarihlerini öğrenmek isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı takvime odaklanmış durumda... Peki, Üç (3) aylar ne zaman başlıyor? Regaib Kandili hangi tarihte idrak ediliyor?

Üç aylar ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre üç aylar 10 Aralık Perşembe günü başlıyor. Regaib Kandili de aynı gün idrak edilecek.

2027 Ramazan ayı 8 Şubat'ta başlayacak. Kadir Gecesi ise 5 Mart 2027'de idrak edilecek.