ÜÇ AYLAR TAKVİMİ: 3 aylar ne zaman başlıyor? Regaib Kandili tarihi...

İslam dünyası için büyük anlam taşıyan üç ayların başlangıcına kısa bir süre kala arayışlar hız kazandı. Takvimler kontrol edilirken, bu mübarek sürecin ne zaman başlayacağına dair sorular artıyor. Üç ayların ilk kandili Regaib Kandili de gündemin üst sıralarında yer alıyor. İşte ayrıntılar...

Üç aylar ne zaman başlıyor?

Dini yoğunluğun üst seviyeye taşındığı, ilahi rahmet kapılarının aralandığı bu mübarek Üç Aylar dönemi, 21 Aralık 2025 tarihinde başlayacak.

Regaib Kandili hangi tarihte?

Üç ayların başlangıcını simgeleyen ve ilk önemli gece olan Regaib Kandili ise, 25 Aralık 2025 tarihinde idrak edilecek.