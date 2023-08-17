Üç coğrafi işaret daha AB'de tescil yolunda

Kacır, yazılı açıklamasında, Ayaş domatesinin inceleme süreçlerinin tamamlanarak AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığını anımsattı.

AB tescil yolunda olan üç coğrafi işaretin daha müjdesini veren Kacır, "Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri ve Maraş tarhanası için AB'ye yapılan coğrafi işaret başvurularının inceleme süreçleri tamamlanarak yayımlandı." ifadesini kullandı.

AB'nin coğrafi işaret başvurularının mevzuat gereği üreticiler tarafından doğrudan yapılabildiği gibi Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) aracılığıyla da gerçekleştirilebildiğini bildiren Kacır, TÜRKPATENT'in bu yıl Ezine peynirinin de aralarında yer aldığı 12 ürün için AB Komisyonuna coğrafi işaret başvurusu yaptığını belirtti.

Kacır, TÜRKPATENT başvurularının diğer başvurularla kıyaslandığında daha hızlı sonuçlandığını vurgulayarak, "Ulusal başvuru sahiplerini, AB tescilinde gerekli hazırlıkları eksiksiz şekilde tamamlamak üzere TÜRKPATENT'ten teknik destek almaya davet ediyorum. Uluslararası düzeyde tescil edilen coğrafi işaretli ürün sayımızın artması yerel ve kültürel mirasımızın dünyaya tanıtılması ve üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması açısından önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, Birlik nezdinde 13 tescilli coğrafi işaretin yanı sıra ilan aşamasında 5, inceleme aşamasında 39 coğrafi işaret başvurusunun bulunduğunu belirterek, "Tarihi ve kültürel mirasımızı coğrafi işaret tescilleriyle taçlandıran Balıkesir, Çanakkale ve Kahramanmaraş illerimizi tebrik ediyor ve üretime değer katacak tescillerin çoğalmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu tarafından başvuruları uygun bulunan coğrafi işaretler, AB Resmi Gazetesi'nde 3 aylık itiraz süresinin dolmasının ardından tescil ediliyor. Bugün itiraz süresi sona erecek olan Milas yağlı zeytininin ilerleyen günlerde, Ayaş domatesi, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri ve Maraş tarhanasının ise Kasım ayında tescilinin gerçekleşmesi bekleniyor.