Üç il için kuvvetli yağış uyarısı

30 Aralık 2017

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağış alan yerlerde biraz azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek olan rüzgarın; Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in batısında güneyli yönlerden, Marmara'nın kuzeyinde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de kuvvetli yağış bekleniyor

Ayrıca Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinin çevrelerinde bugün sabah ve akşam saatleri arasında kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

Kırklareli için ayrıca akşam saatlerinden sonra Demirköy başta olmak üzere kuzeyindeki yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşerek 5 ila 10 santimetre kar örtüsü bırakmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada yaşanabilecek sel, su baskını ve taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Muğla'da şiddetli yağış tarım arazilerini vurdu

Öte yandan Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün akşam kuvvetini artıran yağış nedeniyle Karagedik Mahallesi'ndeki tarım arazileri, kabak ve domates seralarında su baskınları oldu.

Bazı vatandaşlar tıkanan su kanallarını kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri ise iş makineleriyle su giderlerini açmak için çalışma başlattı.

Karagedik Mahalle Muhtarı Niyazi Canözü, gazetecilere yaptığı açıklamada, kanalların ucunun kapalı olduğunu, yetkililere başvurmasına rağmen herhangi bir çalışma yapılmadığını iddia etti. Her yıl aynı sorunu yaşadıklarını belirten Canözü, "5 yıldır bu soruna çözüm bulunamadı. Bir vatandaşın tapulu yerine girilemediği için şiddetli yağışta mahallemizdeki çiftçimiz zarar görüyor." dedi.

Serasını su basan Bayram Çaldır da yılda yaklaşık 10 bin lira masraf ettikleri seralarında her yıl aynı sorunu yaşadıklarını ifade etti. Çaldır, yaklaşık 30 bin lira zararı olduğunu dile getirdi.

Mahalle sakini Feridun Alaylı ise su kanalları temizlenmediği için yağışta seralarının sular altında kaldığını anlattı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve yağmurlu 9

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 13

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13

Adana: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 18

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerde kuvvetli olması bekleniyor. 15

Samsun: Çok bulutlu 19

Trabzon: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu 19

Erzurum: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14