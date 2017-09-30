Uçak seferleri durdurulunca eğitim pisti oldu

30 Eylül 2017

Uşak Havaalanı, havayolu firmalarının pilot adaylarına uygulamalı eğitim verdiği önde gelen merkezler arasına girdi.

Şehir merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Uşak Havaalanında uçak seferlerinin bir süre önce durmasının ardından özel havayolu firmaları ve havacılık okulları uçuş eğitimleri için bu alanı kullanmaya başladı.

Aralarında Türk Hava Yolları (THY), SunExpress, Pegasus, Atlasglobal'in de bulunduğu havayolu şirketleri, kendi bünyelerinde oluşturdukları pilotluk akademilerinde teorik ve similatör eğitimlerini başarıyla tamamlayan pilot adaylarına uygulamalı eğitimi Uşak semalarında veriyor.

Uşak Havaalanında iniş-kalkış eğitimi veren THY Boeing 737 Eğitim Şefi Kaptan Pilot Alp Bozkurt, Uşak'ın eğitim için çok uygun olduğunu söyledi.

Eğitimlerle ilgili bilgi veren Bozkurt, "Hava sahasının boş olması, pilot adaylarının iniş-kalkış eğitimleri için çok uygun. THY olarak yetiştirdiğimiz pilotların son eğitimlerini bu nedenle Uşak'ta veriyoruz. Yer eğitimlerini ve simülatör eğitimlerini tamamlamış pilot adaylarının 'base check' eğitimlerini veriyoruz. Üniversitelerini bitirmiş pilot adayları THY Uçuş Akademisi'nde eğitime başlıyorlar. Yaklaşık 200 saatlik uçuşlarını tamamladıktan sonra pilot oluyorlar. Ardından şirkette filoları belirlenerek tip eğitimi alıyorlar. Uşak'ta Boeing 737 tipi uçağımızla akademideki pilot adaylarına son uçuş tecrübelerini yaşatıyoruz. Burada başarılı olan adaylar artık yardımcı pilot olarak uçaklarda görev almaya başlayacak." dedi.

Eğitimler dünya standartlarında

THY'nin düya standartlarında uçuş eğitimi verdiğini vurgulayan Bozkurt, yılda yaklaşık 250-300 arasında pilot yetiştirdiklerini bildirdi.

Dünyanın her yerinde uçabilecek kalitede pilotlar yetiştirdiklerini ifade eden Bozkurt, şöyle konuştu:

"THY'de 4 tip uçağımız var. Bunlar Boeing 737, Airbus 320, Boeing 777, Airbus 330 ve 340 tipi uçaklar. Bizim sıfırdan yetiştirdiğimiz pilot adayları olarak düşünürsek yılda yaklaşık 250-300 arasında pilot bünyemize katılmakta. Bu pilotların tüm pilotluk eğitimlerini sıfırdan veriyoruz. Yeşilköy'de THY'nin yeni Uçuş Eğitim Merkezi açıldı. Bu merkez dünyanın en büyük sivil havacılık eğitim merkezi konumunda. Kendi eğitimlerimizin dışında tüm dünyadaki hava yollarına da hizmet veriyoruz."

Uşak Havaalanı'nda uçuş eğitim protokolleri kapsamında havayolu firmalarının yanı sıra ER-AH Havacılık, Ege Havacılık, Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu, İstanbul Havacılık Kulubü, Türk Hava Yolları Akademisi Okulu, Türk Hava Yolları Gökçen Havacılık ve Türk Hava Yolları Selçuk Eğitim Merkezi gibi okulların da alanda eğitim faaliyetinde bulunduğu belirtildi.

Uşak Havaalanı, 1998 yılında sivil hava ulaşımına açılmış, havayolu şirketleri yeterli yolcu kapasitesine ulaşılamadığı için tarifeli seferlerine Eylül 2016'da son vermişti.

Kaynak: AA