Ücretli alışveriş poşetleriyle 1 milyon tondan fazla plastik atık oluşumu engellendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin 22 yıldır çevre konusunda yaptığı çalışmaları anlattı.

Bakanlık olarak 2002'den bugüne iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşüm konularında önemli adımlar attıklarını vurgulayan Özhaseki, bu kapsamda iklim değişikliğiyle mücadele için Paris İklim Anlaşması'na taraf olduklarını ve 2053 "Net Sıfır Emisyon" hedefini açıkladıklarını bildirdi.

Özhaseki, "Tüm bunlarla yeşil dönüşüm hedefimizi ortaya koyduk. Ülkemizin sera gazı emisyon projeksiyonlarını gerçekleştirdik ve 2030 yılı Ulusal Katkı Beyanımızı Birleşmiş Milletler Sekretaryasına sunduk." diye konuştu.

Mehmet Özhaseki, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Dönüşüm için hazırladıkları İklim Kanunu taslağını kısa süre içinde Meclis'e sunacaklarını belirtti.

Korunan alan miktarı ve kurdukları ekolojik koridorlarla Türkiye'nin yeşil varlığını artırdıklarını aktaran Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Korunan alan miktarı 2011'de yüzde 6,3 iken 2024'te yüzde 12,9'a yükseldi. Hedefimiz, 2030'da yüzde 30'a ulaşmak. Ayrıca, AK Parti hükümetleri döneminde 7 milyardan fazla ağacı toprakla buluşturduk. Yıllık toprak kayıplarını 130 milyon tonun altına düşürme hedefimize ulaşarak, toprak kayıplarını yıllık 113 milyon ton seviyelerine düşürdük. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve ülkemizin karbon stok miktarını artırmak gayesiyle yutak alanlarımıza yenilerini ekliyoruz. Hedefimiz, bu yıl içerisinde 3,5 milyon metrekare yeni karbon yutak alanı oluşturmak. İklim değişikliğiyle mücadelede ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimiz kapsamında 81 ilimizde 75 milyon 886 bin metrekare alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, 100 milyon metrekare millet bahçesini ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz."

"Atık suları yeniden kullanıma sunuyoruz"

Bakan Özhaseki, son 20 yılda sosyal konut ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 3 milyondan fazla konutun sıfır atık uyumlu ve iklim dostu olacak şekilde üretildiğini, Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Programı çerçevesinde şehir merkezlerinde 6 bin konutun ısınmada temiz yakıt dönüşümüyle emisyon azaltımını sağladıklarını ifade etti.

İnşası devam eden konutların dönüşümünde de aynı hassasiyeti gösterdiklerini dile getiren Özhaseki, ülke genelinde 1671 kilometre bisiklet yolu, 420 kilometre yeşil yürüyüş yolu yaptıklarını anlattı.

Çevre konusunda yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde olduklarına da değinen Özhaseki, şunları kaydetti:

"Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve daha temiz bir çevrede yaşanabilmesi amacıyla gerçekleştirilen çevre yatırımları için yerel yönetimlere 50 milyar lira değerinde nakdi destek sağladık. Bugüne kadar atık su arıtma tesislerinin enerji giderlerinin yarısını biz karşıladık. Yerel yönetimlere atık su arıtma tesisleri için 7 milyar 700 milyon lira değerinde destek sağladık. Atık suları da yeniden kullanıma sunuyoruz. 2024 itibarıyla arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranını yüzde 5,3'e getirdik. Hedefimiz atık suların yeniden kullanım oranını 2028'de yüzde 11'e, 2030'da ise yüzde 15'e çıkarmak."

Hedef, mavi bayraklı plaj sayısında dünya birincisi olmak

Deniz ve kıyıların denetiminin sıkı şekilde yapıldığını anlatan Özhaseki, mavi bayraklı plajların sayısının 567'ye yükseldiğini, bu oranla dünyada 3'üncü sırada yer aldıklarını ancak hedeflerinin dünya birinciliği olduğunu vurguladı.

Bakanlık bünyesinde geliştirilen yerli ve milli "NEFES" yazılımına da değinen Özhaseki, havzaları, denizleri, hava kalitesini ve kirletici vasfı yüksek olan tesisleri Sürekli İzleme Merkezi ile online takip ettiklerini, Hava Kalitesi Ölçüm istasyonu sayısını 380'e çıkardıklarını söyledi.

Özhaseki, Dünya Bankası işbirliğiyle Türkiye Karbon Piyasası Geliştirme Projesi ile Emisyon Ticaret Sistemi çalışmalarını başlattıklarını belirterek, "Sınırda Karbon Düzenlemesi kapsamında 2030'a kadar üretimde sıfır emisyona ulaşmamız gerekiyor. Bu anlamda sanayicilerimize eşit rekabet ve yeşil finansman imkanı sağlayacak olan Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi düzenleyeceğiz. Sanayide yeşil dönüşümü mutlaka başarıya ulaştıracağız." dedi.

Bakan Özhaseki, "Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasıyla 1 milyon tondan fazla plastik atığın oluşumu engellendi. Uygulamayla yaklaşık 7 milyar lira tasarruf edildi, 41 bin 881 ton sera gazı salınımı da engellendi." ifadesini kullandı.

ÇEVREFEST perşembe günü Ankara'da yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık projesi kapsamında bugüne kadar 188 bin binada sıfır atık yönetim sistemini hayata geçirdiklerini hatırlatan Özhaseki, geri kazanım oranını 2023'te yüzde 35'e çıkardıklarını, 2035'te bu oranı yüzde 60'a çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Özhaseki, Marmara Denizi'nde izleme noktalarını 150'ye çıkardıklarını, Marmara Bölgesi'nde 1000 metreküp ve üzeri tüm arıtma tesislerini 7 gün 24 saat online takibe aldıklarını ifade etti.

Ortaokullarda çevre eğitimi ve iklim değişikliği derslerinin de müfredata girdiğini anımsatan Özhaseki, çocuklarda çevre hassasiyetini oluşturmak ve farkındalıklarını arttırmak amacıyla çevre müfettişi eğitimleri verdiklerini aktardı.

Bakan Özhaseki, Başkent Millet Bahçesi'nde perşembe günü "Hepimizin bir dünyası var" temalı "ÇEVREFEST" düzenleneceğini vurgulayarak, tüm vatandaşları festivale davet etti.