Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Vatanın bölünmez bütünlüğü milletin kararlılığı ile korundu

Yurdun dört bir köşesinde mil­li birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhuyla, azim ve ka­rarlılıkla gece boyunca tankın, tüfeğin, topun, uçağın karşısına imanı ve inancıyla kendini siper ederek, vatan hainlerinin hedef­lerine ulaşmaları engellemiştir.

Devletinin bekasına omuz veren milletimizin bu kahraman duru­şu, akıllara milli şairimiz Meh­met Akif’in, “Asım’ın nesli… di­yordum ya… Nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi namusunu, çiğ­netmeyecek...”

TÜRKSAT şehitleri her daim kalbimizde yaşayacak

O gece asker kılığına bürün­müş, devletin her noktasına sız­mış hain FETÖ mensupları milli iradeyi ortadan kaldırmak iste­di. Milletimizin algı oyunlarıy­la direnişini kırmak için korsan televizyon yayını yapmaya kalk­tılar. Yayınlar istedikleri etkiyi yapmayınca tamamen yayınla­rı kesmek için TÜRKSAT’ı he­def aldılar.

Ancak hainlerin kar­şısında dimdik durarak şahadete yürüyen TÜRKSAT çalışanları­mız Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimiz ve diğer çalışanla­rımız sayesinde Cumhurbaşka­nımızın milletimizi meydanlara davet eden sözleri televizyonlar­da yayınlandı ve insanımız doğ­ru bilgilendirildi. Bu doğru bilgi­lendirme ile milletimiz iradesi­ne sahip çıktı, darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldu­rarak, ölümü göze alarak başarı­sızlığa uğrattı.

Bu mücadelede canlarını feda eden şehitlerle gazilerin bırak­tıkları en büyük mirasın milletin zor zamanlarda kenetlenerek, bağımsızlığın ve milli birliğin teminatı olacağını tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Bizler de bu mirasa en iyi şekilde sahip çı­karak istiklalimize kastedenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Cum­hurbaşkanımızın liderliğinde 2002’den bu yana eser ve hizmet siyasetiyle bugünlere getirdiği­miz Türkiye’yi, daha ileriye ta­şımak için canla başla çalışma­ya devam edeceğiz.

Hamdolsun 15 Temmuz gecesi yayınlar ak­samadığı için hain FETÖ men­suplarının planlarını suya düşü­ren TÜRKSAT kurumumuzun gücüne güç katmaya da devam ediyoruz. Bu duygu ve düşünce­lerle, ülkemizin bu tür ihanetler­le bir daha karşılaşmaması dile­ğiyle 15 Temmuz gecesi devleti­mizin bekası için canlarını feda ederek, şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazileri­mizi şükranla anıyor, milli irade­mize sahip çıkan asil milletimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.