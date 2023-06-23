Ulaştırma Bakanlığı’ndan bayram önlemleri

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekipler teyakkuz halinde olacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 24 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 00.00’dan 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 07.00’ye kadar, yap işlet-devret projeleri hariç köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.Vatandaşlar Haziran 2023 Çarşamba günü saat 00.00’dan başlayarak, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 24.00’e kadar Başkentray-Marmaray ve İZBAN ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak kullanabilecekler.

Fahiş bilete geçit yok

Uygulama ve Denetim Ekiplerince terminal, otoban gişelerinde ‘fahiş fiyatlı bilet' satışının önüne geçilmesi ve ‘yetki belgesiz taşımacılığın engellenmesine yönelik gerekli tedbirler alınacak.