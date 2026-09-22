Ulaştırma yatırımlarında demir yolu ve limanlar öne çıkıyor

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Kamu Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’ne göre Mersin-Gaziantep, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Osmaneli ve Halkalı-Kapıkule demir yolu projelerinin yapımına devam edilecek. Raylı sistem araçlarının yerli üretimi, ikinci hat yapımları, sinyalizasyon ve elektrifikasyon yatırımları da öncelikli alanlar arasında yer alacak.

Deniz yolu yatırımlarında ise Adana’nın Yumurtalık bölgesindeki Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı ile Rize İyidere Lojistik Limanı öne çıkıyor. Limanlarda işlem ve maliyetlerin yanı sıra bürokratik süreçlerin azaltılmasına yönelik yatırımlara da öncelik verilecek.

Mersin-Gaziantep hattında çalışmalar sürecek

Demir yolu yatırımlarında hat kapasitesinin ve verimliliğinin artırılması hedeflenirken, ikinci hat yapımları, sinyalizasyon ve elektrifikasyon çalışmaları ile iltisak hatlarının geliştirilmesine ağırlık verilecek. Raylı sistem araçlarının yerli ve milli üretimine yönelik projeler de önceliklendirilecek.

Kent içi ulaşımda ise öncelikle otobüs ve metrobüs gibi toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesi, bunların yetersiz kaldığı güzergahlarda raylı sistem alternatiflerinin değerlendirilmesi planlanıyor. Raylı sistem projelerinde yolculuk talebi ve trafik yoğunluğu dikkate alınacak.

Lojistik merkezlere yeni standart

Karayollarında trafik akışındaki darboğazların giderilmesi, trafik güvenliğinin artırılması ve mevcut altyapının korunmasına yönelik yatırımlar öncelikli olacak. Tamamlanma aşamasındaki otoyol ve bağlantı yollarının yanı sıra üstyapı iyileştirmeleri ile köprü ve viyadüklerin bakım ve onarımına yönelik projeler sürdürülecek.

Çukurova, Batı Karadeniz ve Marmara bölgeleri başta olmak üzere mevcut ve yapımı devam eden lojistik merkezlerin standartlarının yükseltilmesi planlanıyor. Yeni yük ve lojistik merkezleri ise yük talebinin yüksek olduğu demir yolu koridorlarında planlanacak.

Ulaştırma türlerinin entegre edilmesi, kombine taşımacılığın geliştirilmesi ve lojistik maliyetlerinin düşürülmesine yönelik projeler de yatırım öncelikleri arasında yer alacak. Ulaştırma planlamasında kalite ve güvenliği artıracak projelerde Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı sonuçları dikkate alınacak.