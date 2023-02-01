Uludağ'da kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek sıfırın altında 4, en düşük sıfırın altında 8 derece olarak ölçüldü.

Sömestir tatilinin ilk haftasında otellerdeki doluluk oranının yüzde 40'larda kaldığı Uludağ'da devam eden kar yağışı ile rezervasyon oranları yüzde 60'a ulaştı.

30 personel ve 7 iş makinası

Karayolları ekipleri de aralıksız yağan kar nedeniyle yolların kapanmaması için Uludağ yolunda teyakkuza geçti. 30 personel ve 7 iş makinası ile yolun açık kalması için çalışmalar sürüyor. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 7/24 esasına dayalı çalışıyor.

JAK timleri olası kaza ya da kayıplara karşı kayak pistlerinde sürekli devriye atıyor. Milli Parklar Gişeleri'nden itibaren de jandarmanın yol denetimleri başlıyor. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçların Uludağ'a çıkışına izin verilmiyor.