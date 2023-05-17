Ümit Özdağ: Hâlâ bize yönelik CHP'den bir talep yok

ATA İttifakı ortağı Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

Özdağ'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

- Kemal beyi iki defa devlet güvenliği ile ilgili meselelerde telefonla aradım, geri dönmediler. Haber gönderdim, bana ulaşmadı muhakkak geri dönerim dedi yine dönmediler. 'Kemal bey yanınızdaki saray artıklarını, FETÖ'cüleri uzaklaştırın. 1924 Anayasası deyin, sığınmacıları göndereceğiz deyin. Biz sizi destekleriz' dedik. Buna da cevap vermediler. Bütün partileri ziyaret etti, Kemal beyin Türkiye'de ziyaret etmediği bir tek parti Zafer Partisi'dir. Şimdi bir özür borçları var. Bayram ziyareti için yapmış olduğumuz başvuruyu kabul bile etmediler.

- Erdoğan ile zaten 21 senedir kavga ediyorum ben. Erdoğan'a ben neden sitem edeyim, ben Erdoğan'ı aramadım ki. 'Seni desteklerim' demedim ki. Ben 'Erdoğan kazansın' demedim ki. Ben CHP kazansın, büyükşehir belediye başkanını çıkartarak dedim. Sığınmacıları geri yollayacağınızı açıklayın, sizi yollayalım dedim. Bu teklifleri Erdoğan'a yapmadım ki Kemal beye yaptım.

“Hâlâ bize yönelik CHP'den bir talep yok”

- Hâlâ bize yönelik CHP'den bir talep de yok. 'Bizi destekleyin' diye talepleri de yok. Biz daha seçim sürecinin başında ortaya ilkeler koyduk. Ahmet ile Mehmet üzerinden hareket etmeyiz. Bizim kitlemiz mevcut düzen partilerini benimsemeyen, Atatürk'ten, Türk Milliyetçiliğinden taviz vermeyen, Kandil ile domuz bağı arasına sıkışmaya karşı ve sorgulayıcı bir seçmen. Bu seçmene 'Ahmet'i destekle' dediğin zaman 'Tamam' diyecek bir seçmen değil. Biz ilkeleri ortaya koyduk. Bu temel ilkeler konusunda bir protokol hazırlanır ve karşımızda hangi ittifak varsa bu protokol çerçevesinde anlaşma sağlandıktan sonra kamuoyuna açıklayacağız.

- Bu protokolün uygulamaya geçirilmesi noktasında bazı görevlerin de sorumluluk üstlenmek adına biz de sürecin içerisinde yer alabiliriz, almayabiliriz çok önemli değil. Sonra desteğimizi kamuoyuna 'Biz bu çerçevede önümüzdeki seçimde bu adayı destekleyeceğiz' diyeceğiz. Her iki aday da diyecekler ki 'Ben sana bu şartları yerine getirirsem bu taraftan oy kaybederim, evet değil' diyecekler. O zaman biz de 'Bizim taleplerimiz bunlardı. Hem Kılıçdaroğlu hem Erdoğan talepleri karşılayamayacağını söyledi. Nokta koyuyoruz. İki adayı da desteklemiyoruz' diyeceğiz" diye konuştu.

“Karar üç farklı şekilde çıkabilir”

- Sinan bey ile istişare halinde karar vereceğiz. Diğer arkadaşlarımızla, partilerimizin yetkili kurullarıyla istişare ile vereceğiz. Tabanımızla da görüşüyoruz. İki ittifakın yetkilileri ile görüşmeler neticesinde değerlendirmeler yapıp bir karar vereceğiz. Bu karar üç farklı şekilde çıkabilir. Cumhur İttifakı'nın desteklenmesi, Millet İttifakı'nın desteklenmesi, ikisinin de desteklenmemesi.