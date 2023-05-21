Ümit Özdağ ile Kurtulmuş görüşecek
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yarın AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile görüşecek.
Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna bir hafta kala Ankara'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ile AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yarın bir görüşme gerçekleştirecek.
Zafer Partisi Genel Merkezi'nde saat 14.00'te gerçekleştirilecek görüşmenin basına kapalı olacağı bildirildi.