Ümraniye'de okul servisi kaza yaptı: 5 yaralı
İstanbul Ümraniye'de okul servisi park halindeki araca çarptı, 5 kişi yaralandı.
Ümraniye'de öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu, 3'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Ümraniye Güngör Sokak'ta 34 UV 5062 plakalı servis minibüsü, henüz belirlenemeyen nedenle devrilerek, park halindeki 34 FP 8476 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, minibüste bulunan 3 öğrenci ile hostes ve sürücü yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA