Umuma açık, radyo ve TV'lerde yayınlanacak müziğe inceleme

Rekabet Kurulunca, umuma açık mahallerde ve radyo televizyon kuruluşlarında yayınlanacak müzik eserlerinin lisanslanmasına ilişkin sektör incelemesi başlatıldığı bildirildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, haklarında soruşturma yürütülen Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği, Mü-Yap Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği ve Müzik Yorumcuları Meslek Birliğinin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlara ilişkin maddesini ihlal etmediklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüs birliklerine idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına hükmedildi.

İlgili karara esas teşkil eden tespitler doğrultusunda müzik sektörüne yönelik "umuma açık mahallerde ve radyo televizyon kuruluşlarında yayınlanacak müzik eserlerinin lisanslanması" konusunda sektör incelemesi yapılmasına karar verildi.

Sektör incelemesi sadece soruşturma konusu dört müzik meslek birliğini değil, diğer müzik meslek birliklerini de içerecek nitelikte ve umuma açık mahallerle radyo televizyon kuruluşları özelinde yapılan lisanslama faaliyetlerini de kapsayacak.

Duyuruda, sektörde yer alan tüm paydaşların konuya ilişkin her türlü görüş ve önerilerini Rekabet Kurumuna 15 Mart 2018 mesai bitimine kadar iletebileceği kaydedildi.