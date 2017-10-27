Ünal, kongreler için tarih verdi

27 Ekim 2017

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, "Kasım ayı son haftasında il kongrelerine başlayacağız ve Mart sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Büyük Kongre için olağan tarih olarak da 12 Eylül gibi görüyoruz ama bu tarihte bir değişiklik olabilir." ifadelerini kullandı.

'Hiçbir makam hiç kimsenin ebedi mülkü değildir'

"Biz şunu biliriz ki mahkeme kadıya mülk değildir." diyen Ünal, şunları söyledi:

"Hiçbir makam hiç kimsenin ebedi mülkü de değildir, üzerine tapulu hiç değildir. Hepimiz bir gün yerlerimizi, aynı görevleri çok daha büyük heyecanla, çok daha fazla enerjiyle, çok daha büyük vizyonla yerine getirecek birilerine bırakırız. AK Parti, meselelere bu şekilde bakar."

'Gündemimizde erken seçim yok'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına ilişkin Ünal, "Bu, çok ucuz bir siyasi hamle. Bizim gündemimizde herhangi bir şekilde bir erken seçim yok. Bizim, milleti de bir seçim külfetine taşımak gibi bir niyetimiz yok. Bunu açık ve net bir şekilde ifade ediyorum, bizim gündemimizde bir erken seçim yok." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, Büyükada'daki toplantıya ilişkin davadaki tahliyeler konusunda ise, şunları söyyledi:

"Maalesef Alman Dışişleri Bakanı seçim öncesi sürdürdüğü hoş olmayan tavrını sürdürüyor. Kullandığı ifadeler öncelikli olarak bizim hakimlere, savcılara yani bu ülkenin hakimlerine, savcılarına, hukuk sistemine, yargısına hakarettir. Bu ülkede müzakereyle, uluslararası görüşmelerle yargı karar vermez. Yargı kendi tarafsızlığı ve bağımsızlığı gereği karar verir. Dışişleri Bakanının kullandığı, Schröder'in arabuluculuk yaptığı ve bu arabuluculuğun sonucunda da söz konusu tutukluların serbest bırakıldığı ifadesi son derece çirkin bir ifadedir."

Kaynak: AA