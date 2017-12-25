Ünal: Sivillere ceza muafiyeti 15 Temmuz'a yönelik

25 Aralık 2017

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, son yayımlanan KHK ile ilgili açıklama yaptı.

Ünal, tartışılan "yargı muafiyeti" düzenlemesine ilişkin, "15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz gününü ifade etmektedir. Terör eylemleri ifadesi de darbe teşebbüsünün terör eylemi olması nedeniyle yazılan bir unsurdur. Sonrasındaki eylemleri hiçbir şekilde kapsamamaktadır. Darbeye göğsünü siper eden kahraman insanların ülkelerini korumalarından dolayı onlara dönük herhangi bir hukuki sorumluluk doğmasın diye bu düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeyi bugünkü terör eylemleriyle ilgili gibi göstermek yanlıştır. KHK'daki cümlede tarihler yazıyor. Devamından kastedilen 16 Temmuz sabahıdır. Diğer terör olaylarını kapsayan bir ifade yasa yapım tekniği açısından orada mevcut değil. Buradan felaket tellallığı çıkarmasınlar. Alınan karar son derece açık ve net. Birilerinin başka anlamlar çıkarmasını kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de ilgili maddenin 15 ve 16 Temmuz'daki olayları kapsadığını açıkladı.

Dünya örnekleri incelenip hukuki zemine kavuşturulmuş

Ünal, KHK ile yapılan "tek tip kıyafet" düzenlemesiyle ilgili de, "Burada ilk kez uygulanan bir uygulama ile karşı karşıya değiliz. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra özellikle bir terör örgütü olarak FETÖ mensuplarına dönük halkın açık bir talebi, isteği doğrultusunda bu konuda defalarca gündeme gelmiş, Adalet Bakanlığımız dünya örneklerini inceleyerek meseleyi hukuki bir zemine kavuşturmuştur. Türkiye'de tek tip kıyafet uygulamasının çerçevesine bakıldığında, darbeye teşebbüs, anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanı'na saldırı, hükümete karşı suçtan tutuklu ve hükümlü olanlar badem kurusu ve gri renkte iki farklı kıyafet uygulaması gerçekleştiriliyor" şeklinde açıklamada bulundu.

Ünal'ın açıklamalarından diğer satırbaşları şu şekilde:

- Taşeron düzenlemesi ile yaklaşık 1 milyon insanın sorununu çözmüş bulunuyoruz. Sözünü verdiğimiz taşeron düzenlemesi kanunlaşmış ve çerçevesi kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bunun da hayırlı olmasını diliyorum. Uyum yasaları konusunda da çalışmalarımız devam ediyor.

- (Erken seçim iddiaları) Biz seçimi tarihinde yapacağız. AK Parti'nin temel özelliklerinden bir tanesi erken seçime her zaman karşı olması. İstikrarı sürdürmek, seçim ekonomilerinden uzak durmak ve seçimi kendi tarihinde yapmak. Biz 2019 mart ayında yerel seçimleri, kasım ayında da genel seçimleri yapacağız. Seçim ittifakı bu komisyonlarda konuşulacak.