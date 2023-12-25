UNICEF: 2023, dünyada çocuklar için en zor yıllardan biri oldu

Chaiban, AA muhabirine, dünya genelinde çocuklar açısından 2023'e ilişkin değerlendirmeler yaptı. İnsancıl aktörler için fonların yetersizliğinin, 2023'ü "en zor yıllardan biri" yapan faktörlerden biri olduğunu belirten Chaiban, bunun, hayat kurtarıcı yardıma ihtiyaç duyan çocuklara zarar verdiğine işaret etti.

Chaiban, "Bence 2023, dünya genelinde çocuklar için en zor yıldı. Beni en çok sarsan şeylerden biri, öncelikle Gazze'de gördüğümüz, korkunç ve eşi görülmemiş şiddetti." diye konuştu.

Gazze'de hayatını kaybedenlerin yüzde 40'ından fazlasının çocuk olduğunu vurgulayan Chaiban, bu oranın, "40'ın üzerindeki çatışmalarda görülenin iki katı" olduğunu söyledi.

Chaiban, çatışmaların çocukları derinden etkilediğini ve iklim değişikliğinin kişileri yerinden ettiğini belirterek, bu sorunlara yanıt vermek için insancıl sistemin var olmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'de yaşanan çatışmaların büyüklüğünün, diğer çatışmaları gölgede bıraktığını aktaran Chaiban, Sudan'daki çatışmaların "unutulduğuna" işaret etti.

Chaiban, Sudan'da "toplulukları hedef alan şiddet" olduğunu kaydederek, Çad sınırından geçmeye "zorlanan" çocuklar ve ailelere dikkati çekti.

Bölgedeki durumun yalnızca Darfur'da değil, Kurdufan ve Hartum'a da sıçradığını belirten Chaiban, "Tüm ülke yerinden ediliyor. Konuştuğumuz sırada Sudan'da çocukların yerinden edilmesi, en yüksek seviyeye ulaşıyor." ifadesini kullandı.

Chaiban, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda 1990'lı yıllardan bu yana çocuklara yönelik "cinsel ve fiziksel şiddetin devam etmesinin neredeyse unutulduğunu" öne sürerek, "Böyle bir şey nasıl unutulabilir?" diye konuştu.

Gazze, Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Afrika'nın Sahel bölgesindeki durum ele alındığında 2024'e "oldukça zor şartlarda" girildiğini kaydeden Chaiban, Suriye, Arakan ve Haiti'deki krizlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

"Daha az fonla daha çok iş yapılamaz"

Chaiban, 2023'te çocuklar için bütçe talebinin "yaklaşık yüzde 50'sinin fonlandığını" ifade ederek, 2024'te taleplerinin yüzde 16 azaltıldığını aktardı.

Çocuklara yardımların sağlanması için kaynakların artırılması gerektiğini vurgulayan Chaiban, "Daha az fonla daha çok iş yapılamaz." dedi.

Dünyada çeşitli bağışçılardan "çocuklara arkalarını dönmemelerini" talep etmeyi sürdüreceklerini aktaran Chaiban, "Hükümetlerin, bireylerin ya da kuruluşların cömertliğinin fark yarattığı bir dünyada yaşıyoruz." diye konuştu.

UNICEF, 2023 yılında 155 ülkede ve bölgede 110 milyondan fazla çocuğa yönelik yürütülecek temel programları destekleyecek 10,3 milyar dolar acil yardım fonu çağrısında bulunmuştu.

UNICEF'in 2024 hedefleri

UNICEF, 2024'te 155 ülkedeki yaklaşık 94 milyon çocuk için 9,3 milyar dolar değerinde acil yardım fonu bütçesi talep etti.

Bütçe talebinde öncelikli fonlar Afganistan'a 1,44 milyar dolar, Suriyeli sığınmacılar ve diğer savunmasız nüfuslara 860 milyon, Sudan'a 840 milyon, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne 804 milyon, Ukrayna ve göçmen krizi için 580 milyon dolar olarak belirlendi.

Söz konusu bütçeyle 17,3 milyon çocuğun kızamık aşısının yapılması ve şiddetli akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalan 7,6 milyon çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Yeni bütçe talebinde, yardımların yetersiz kaldığı acil durumlar arasında Sudan, Burkina Faso, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Myanmar, Haiti, Etiyopya, Yemen, Somali, Güney Sudan ve Bangladeş sıralanıyor.