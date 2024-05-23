UNICEF: Gazze'deki çocukların akut yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riski artıyor

UNICEF İcra Direktörü Russel, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, "Gazze'de 7 aydan fazla süren savaşta hayatta kalan çocukların yetersiz beslenme ve susuzluktan ölme riski giderek artıyor." ifadesine yer verdi. Küçük çocuklar için şiddetli akut yetersiz beslenmenin, 'kalıcı bilişsel ve fiziksel hasara' neden olabileceğini belirten Russel, "Hiçbir çocuk açlıktan ölmemeli." ifadesini kullandı.

Catherine Russel, Refah ve ötesinde yoğunlaşan askeri operasyonlar ve çatışmalardan dolayı Gazze'nin kuzeyinde beslenme hizmeti sunabilen tek çocuk hastanesinin de işlevsiz hale geldiğini belirtti. Russel ayrıca, yardım yollarının İsrail ordusu tarafından kapatılması nedeniyle Gazze'de çocukların 'feci bir bedel ödemeye devam ettiğini' kaydetti.

7 Ekim'den bu yana saldırılarda 15 binden fazla çocuk öldü

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme' gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 709 Filistinli öldürüldü, 79 bin 990 kişi yaralandı. Enkaz altında ise halen binlerce ölü olduğu bildiriliyor.