UniChallenge+ 9’uncu kez gençlerle buluşuyor

IAB tarafından Boğaziçi Üniversitesi’nin desteğiyle ilk kez 2015 yılında düzenlenen ve son 6 yıldır Akbank’ın ana sponsorluğunda gerçekleşen Akbank UniChallenge+ Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı, bu yıl katılımcılarıyla tekrar fiziksel olarak buluşuyor.

Depremden etkilenen öğrencilere özel bir kontenjanın ayrılacağı kampta, şehir dışından gelecek öğrencilere kamp boyunca ulaşım ve konaklama desteği de sağlanacak. Kamp boyunca sektörün önde gelen isimleriyle buluşacak olan UniChallengerlar, kamp bittikten sonra bu isimlerden mentorluk desteği alabilecekler.

Üniversitelilere kariyer fırsatı sunulacak

12-23 Haziran 2023 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te gerçekleşecek eğitime üniversitelerin 3’üncü ve 4’üncü sınıflarında okuyan veya yeni mezun olmuş öğrenciler katılabilecek.

Dijital reklamcılık endüstrisi kariyer fırsatlarının da sunulacağı Akbank UniChallenge+ Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı’nda; katılımcılar eğitim süresince, dijital dünyayı daha yakından tanırken başarılı markaların öykülerini ajans ve reklam verenlerden dinleme şansı bulabilecekleri gibi, dünyada yaşanan gelişmelerin sektöre olan etkilerini de yakından öğrenme fırsatı yakalayacaklar.

Son başvuru tarihi 15 Mayıs

Dijital pazarlama iletişiminin ve reklamcılığın deneyimleneceği program için son başvuru tarihi 15 Mayıs. UniChallenge+’a ilk 8 yılında toplam 2787 başvuru yapıldı. Başvuruların 1620’si İstanbul dışından gelirken, başvurular 75 şehir ve 163 üniversiteye yayıldı.