Üniversitelerin 2023 - 2024 harç ücretleri belli oldu: İşte bölüm bölüm katkı payı miktarları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan cumhurbaşkanı kararı, bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kararda, yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine birinci öğretim ile açık öğretimde devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkı payı tutarları ile ikinci ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti tutarları açıklandı.

Buna göre, daha önceki yıllarda olduğu gibi 2023-2024 akademik yılında da devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden program sürelerini aşmayanlar için öğrenci katkı payı alınmayacak.

Bu öğrencilerden alınması gereken katkı payı tutarları devlet tarafından karşılanacak. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları yüzde 40 artırımlı olarak ödenecek.

Üniversite harçları geri geldi mi?

Benzer ifadeler geçen yılki kararda da yer almıştı. Bu nedenle birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerine, 2012 yılında kaldırılan harç ücreti geri getirilmemiş oldu. Uzaktan öğretim ve ikinci öğretim öğrencilerinin harç ücretlerine ise zam geldi.

Harçlara (öğrenci katkı payı) ne kadar zam geldi?

Kararla, ikinci öğretimde okuyan öğrencilerin öğrenim ücretlerine artış yapıldı. Kararın ekli tablolarında yer alan cari hizmet maliyetlerinin geçen yıla göre yüzde 63,72 oranında artması sebebiyle ikinci öğretim öğrenim ücretleri de bu oranda artırıldı.

İkinci öğretimde alınacak öğrenim ücretlerinin yüzde 10'u öğrencilerin başta beslenme olmak üzere barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılacak. Kalan kısmı ise üniversite bütçesine dahil edilerek YÖK tarafından tespit edilen usul ve esaslara göre kullanılacak.

Hangi bölüm için kaç para harç miktarı belirlendi?

Birinci ve açık öğretimdeki öğrenciler için belirlenen ücretler şöyle:

Uzaktan ve ikinci öğretim öğrencileri için belirlenen harç miktarları şöyle: