12 Ekim 2017

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, üniversiteye giriş sistemine ilişkin değişiklikleri düzenlenen basın toplantısı ile açıkladı.

Buna göre;

- Yükseköğretime giriş sınavının yeni adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı oldu.

- Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda adaylar iki ayrı oturuma katılacak.

- İlk oturumda adaylar temel yeterlilik testini alacak. Bu testte Türkçeyi doğru kullanma, okuma, anlama, kavrama ve dil hakimiyetiyle temel matematik bilgisi ölçülecek.

- Türkçe ve temel matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına dayalı olacak.

- 40 adet Türkçe ve 40 adet Matematik sorusundan oluşan Temel Yeterlilik Testi cumartesi günü sabah oturumunda gerçekleştirilecek. Bu testin sonucu adayların Temel Yeterlilik Testi puanını belirleyecek.

- Bütün adayların bu birinci oturuma girmesi zorunlu.

- Birinci oturumdan sonra öğle arası verilecek.

- Öğleden sonraki ikinci oturumda Türk dili ve edebiyatı-coğrafya, sosyal bilimler, matematik ve fen bilimleri olmak üzere 4 test yer alacak. Sorular lise müfredatına dayalı olacak.

- Yükseköğretim Kurumları Sınavı, dil sınavı hariç haziran ayının bir hafta sonu cumartesi günü, iki oturumlu bir sınavla gerçekleştirilecek.

- Yabancı dil sınavı aynı hafta sonu pazar günü tek oturumda gerçekleştirilecek.

- Sınav puan türleri 18'den 5'e indirildi.

- Sınav beş hafta sonundan bir hafta sonuna çekildi, altı oturumdan üç oturuma indirildi.

- Türkçe ve temel matematiğin merkezde olduğu temel yeterlilik esaslı bir değerlendirme söz konusu olacak.

- Özel yetenekle öğrenci alan programlarda baraj puanı bu yıl da aynı tutuldu.

- Temel Yeterlilik Testi'ne giren ve Temel Yeterlilik Testi puanı en az 150 olan adaylar, özel yetenekle öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecekler.

- Temel Yeterlilik Testi, önlisans ve lisans programlarının tercih edilebilmesi için yükseköğretime giriş baraj puanını belirleyecek.

- Bu sene geçen seneki önlisans ve lisans programlarının tercih edilebilmesi için gerekli baraj puanlarında bir değişikliğe gidilmeyecek.

- Adayların bir önlisans programını tercih edebilmeleri için Temel Yeterlilik Testi puanının en az 150 olması gerekmekte. Bunun altında puan alan adayların herhangi bir yükseköğretim programını tercih etme hakkı bulunmayacak. Temel yeterlilik puanları 180 ve üzeri olan adaylar ise lisans programlarını tercih etmeye hak kazanacaktır.

- Temel Yeterlilik Testi puanı 200 ve üzeri olan adayların bu puanları istedikleri takdirde bir sonraki yıl için de geçerli olacak.