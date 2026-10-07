Ünlü noodle markasının üreticisine soruşturma: Raflar ve fiyatlar incelenecek
Rekabet Kurumu, Indomie ve Supermi'nin üreticisi Adkoturk hakkında soruşturma başlattı. Şirketin rakip ürünleri raflardan çıkarmak için marketlere avantaj sağladığı ve satış fiyatlarına müdahale ettiği iddiaları incelenecek.
Rekabet Kurumu, hazır noodle markaları Indomie ve Supermi'nin üreticisi Adkoturk hakkında soruşturma açtı.
Kurum, inceleme tamamlanana kadar şirketin satış noktalarına sağladığı bazı ticari destekleri de geçici olarak durdurdu.
Raf uygulamaları ve fiyatlara müdahale incelenecek
Kurumun internet sitesindeki açıklamaya göre, Adkoturk'ün pazardaki hâkim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığı araştırılacak. Bu kapsamda, rakip ürünlerin satışını sonlandırmaları karşılığında marketlere bütçe ve benzeri avantajlar sağlandığı iddiası değerlendirilecek.
Dosyada ayrıca şirketin marketlerin satış fiyatlarını belirleyip belirlemediği de ele alınacak.
Ücretsiz ürün ve maddi desteklere sınırlama
Rekabet Kurumu, soruşturma sonuçlanana kadar Adkoturk'ün satış noktalarına ücretsiz ürün vermesini geçici olarak durdurdu.
Şirketin, rakip markaların raflardan çıkarılması karşılığında maddi destek sağlaması ve kendi ürünlerinin daha görünür olması için ticari avantajlar sunması da durdurulan uygulamalar arasında yer aldı.