Ünlü noodle markasının üreticisine soruşturma: Raflar ve fiyatlar incelenecek

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Rekabet Kurumu, hazır noodle markaları Indomie ve Supermi'nin üreticisi Adkoturk hakkında soruşturma açtı.

Kurum, inceleme tamamlanana kadar şirketin satış noktalarına sağladığı bazı ticari destekleri de geçici olarak durdurdu.

Raf uygulamaları ve fiyatlara müdahale incelenecek

Kurumun internet sitesindeki açıklamaya göre, Adkoturk'ün pazardaki hâkim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığı araştırılacak. Bu kapsamda, rakip ürünlerin satışını sonlandırmaları karşılığında marketlere bütçe ve benzeri avantajlar sağlandığı iddiası değerlendirilecek.

Dosyada ayrıca şirketin marketlerin satış fiyatlarını belirleyip belirlemediği de ele alınacak.

Ücretsiz ürün ve maddi desteklere sınırlama

Rekabet Kurumu, soruşturma sonuçlanana kadar Adkoturk'ün satış noktalarına ücretsiz ürün vermesini geçici olarak durdurdu.

Şirketin, rakip markaların raflardan çıkarılması karşılığında maddi destek sağlaması ve kendi ürünlerinin daha görünür olması için ticari avantajlar sunması da durdurulan uygulamalar arasında yer aldı.