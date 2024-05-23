Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen oğlunun bakıcısından şikâyetçi oldu: Şiddet iddiası

Cansu Canan Özgen'in 3 yaşındaki oğlu Ali E. bakıcısı U. M. ile birlikte 21 Temmuz 2023'te Eyüp'te bulunan parka gitti. NTV'nin haberine göre; parkta oyun oynayan Ali E. bir süre sonra iddiaya göre bakıcısı tarafından darp edildi.

Olayın görgü tanıklarından bir kişi, Ali E.'nin babası Erden Eryüz'ü aradı. Bunun üzerine ünlü sunucu Cansu Canan Özgen ve eski basketbolcu eşi Eryüz polis merkezine giderek bakıcıdan şikâyetçi oldu.

U. M. karakoldaki ifadesinde, 6 aydır Ali'nin bakıcısı olduğunu kendisine bu zamana kadar hiç vurmadığını söyledi.

Bakıcı kendini savundu

Ali'nin parkta köpek pisliğini eline aldığını, pisliği yutabileceği kaygısıyla eline vurduğunu, ağzına pisliği alma ihtimaline karşın yanaklarından tutarak ağzını açmaya çalıştığını iddia etti.

U. M. hemşire olduğu için çocuğun zararlı bir madde yutması sonrası sağlık sorunu yaşamaması için böyle bir şey yaptığını söyledi. Yüzüne tokat atmadığını eliyle yanağını açmak için ağzını sıkıştırdığını ifade etti.

Bakıcı hakkında dava açıldı

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Hazırlanan iddianame sonrası İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

İddianamede şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği, dava açmak için yeterli delilin oluştuğu kaydedildi. Şüpheli hakkında "Basit Yaralama" suçundan 1 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheli, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.