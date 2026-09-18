Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 16 isim gözaltında

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda şu ana kadar 15 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen kişilere yönelik operasyonların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan isimler

Soruşturma kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan 15 kişinin isimleri şöyle:

Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeliz Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Hazal Filiz Küçükköse, Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Yağız Sabuncuoğlu ve Sayat Zurnacı.