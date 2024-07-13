Uraloğlu: Erzurum hızlı tren çalışmalarımız sürüyor

Erzurum'daki AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Uraloğlu, kentte yaklaşık 5,5 yıl görev yaptığını hatırlattı ve sözlerine şöyle devam etti:

"Devlet Demiryolları Bölge Müdürlüğü'nün kuruluşunu Erzurum'da resmi olarak gerçekleştirdik. Fiili olarak da bütün üniteleriyle en kısa zamanda hayata geçireceğiz. İlk etapta biz Sivas'tan Kars'a kadar olan mevcut demir yolu hattımızı rehabilite ediyoruz ve buradaki kapasiteyi arttırıyoruz. Hızlı trenle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Onu da inşallah çok uzatmadan yapım çalışmalarını, ihalesini yapıp başlayacağız. Burada ulaşımla ilgili bazı tünel projelerimiz var. Standartların yükseltilmesi projelerimiz var. Birçoğunun projesini yaptık. Onları da takip ediyoruz hep beraber inşallah onları da hayata geçireceğiz."