Uraloğlu: Hedefimiz çalışmaları 2025’te tamamlamak

Depremden etkilenen Hatay Havalimanında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapılan çalışmaların ardından havalimanının çok daha büyük depremlere dayanıklı hale getirileceğini ve iş planında tamamlanması 2026 olaarak verilen çalışmaların 2025'te tamamlanacağını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Hatay Havalimanında incelemelerde bulundu.

Burada bir açıklama Uraloğlu, “Şu anda Hükümetimizin önceliği depremin etkilerini tamamen ortadan kaldırmak. Hatay’ın; Antakya, Defne, Kırıkhan ve Samandağ gibi ilçeleri de depremlerden en çok etkilenen bölgelerdendi. Maalesef birçok yapı yıkıldı ve birçoğu da kullanılamaz hale geldi.

Bu yapılar arasında Hatay Havalimanımız da vardı. Havalimanımızın bulunduğu alandaki faylanma ve zemin sıvılaşması sebebiyle kalıcı yüzey deformasyonları ve 1-1.5 metreye varan kalıcı oturmalar görülmüş, Pisti ve çevresindeki alan bu oturmadan etkilenmişti ama deprem sonrasında öncelikle insani yardım ve tahliye uçaklarının kullanımına açmak üzere gerekli çalışmaları hızla yaparak pisti en kısa sürede hizmete açtık.

Sonrasında da bir daha benzer depremler yaşanması halinde dahi hasar görmeyecek şekilde altyapının inşası için gerekli çalışmaları başlattık” dedi.

"Depremlerden etkilenmeden faaliyetine devam edecektir"

Hatay Havalimanı'nın yerinin yanlış olduğuna yönelik eleştirilere de değinen Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: "Havalimanlarının yapılabileceği yerlerin tespiti, Uluslararası Sivil Havacılık organizasyonu tarafından yayınlanan sivil havacılık kriterlerine göre yapılan yer seçimi çalışmalarıyla belirlenmektedir.

Havalimanı yapılabilecek alternatifler öncelikle, hava araçlarının uçuş operasyonlarını emniyetle yapılabilmesi için gereken alçalma ve tırmanma mesafelerinin sağlanıp sağlanmaması, hakim rüzgar yönü açısından uygun olup olmaması bakımından değerlendirilmektedir.

Bunun dışında da arazinin türü, zemin ve yeraltı suyu durumu, drenaj imkanları, kara yolu, enerji nakil hatları, temiz ve atık su kaynakları, şehir merkezine uzaklık ve ulaşım imkanları gibi birçok yönden de inceleme yapılmaktadır. Hatay Havalimanı'nın yer tespiti de belirtilen kriterler dikkate alınarak 1990'lı yıllarda yapılmıştır. Topboğazı, Serinyol, İskenderun ve Amik Ovası olarak tespit edilen 4 alternatif alan üzerinde yapılan detaylı incelemeler neticesinde en uygun alanın, mevcut yeri olduğu belirlenmiştir. Yaptığımız çalışmalar sonrasında o günlerde yapılan tespitin doğruluğunun bugün de geçerli olduğunu gördük.

2011 yılında hizmete açtığımız Hatay Havalimanı, yeni terminal binası ve trafik kontrol kulesi gibi diğer üst yapılar depremlerden dolayı ciddi bir hasar görmediyse yeni projeyle havalimanımız taşıma kapasitesi yüksek zemin oluşturularak daha büyük depremlerden etkilenmeden faaliyetine devam edecektir. Artık tüm ulaşım yapılarımız yerli ve milli kapasitemizle yapılabilmektedir."

İskenderun OSB kavşak ve bağlantı yolu da açıldı

Hatay ve İskenderun ziyaretlerinde İskenderun OSB kavşağı ve bağlantı yolunun açılışını da gerçekleştiren Bakan Uraloğlu, "OSB, demir-çelik tesisleri ve bölgede hizmet veren 2 limanın otoyola bağlantısı, İskenderun kavşağı üzerinden 20 dakikada sağlanırken kavşağımızla sadece 2 dakikaya düştü.

Bu bağlantımız sayesinde zamandan 263 milyon lira, akaryakıttan 228 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 491 milyon lira tasarruf sağlayacağız" diye konuştu. Şu anda da 14 önemli kara yolu projesine devam ettiklerini belirten Uraloğlu, şöyle devam etti: "Hayata geçirdiğimiz bu proje en önemli kara yolu projelerimizden biriydi. 3,9 kilometresi bölünmüş yol, 6,1 kilometresi ise tek yol olmak üzere toplam 10 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplama standardında tamamladık. Projeyle, özellikle ağır tonajlı ve sınai amaçlı trafiğin İskenderun OSB'ye ulaşım standardını artırdık.