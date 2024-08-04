Uraloğlu: Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru yürümeyi sürdürürsek...

Uraloğlu, AK Parti Tokat İl Başkanlığınca Atatürk Kültür Sarayı'nda düzenlenen İl Danışma Meclisi'nde yaptığı konuşmada, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet diledi.

AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek adımları attığını belirten Uraloğlu, "Daha bir ay bile olmadı, ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı uzaya başarıyla fırlattık. Test sürecine başladık. İnşallah yıl sonuna doğru da kalıcı yörüngesine ulaşarak hizmet vermeye başlayacak. Biz uzaya sadece bir uydu göndermedik, biz uzaya uydu gönderebilecek, uydu imal edebilecek tesisler kurduk. Bu teknolojiyi ülkemize kazandırdık. Yüzde 80'in üzerinde, yazılımından her türlü imalatına kadar, çok kıymetli. Askeri ve sivil haberleşme noktasında ülkemize güç katacak." diye konuştu.

Uraloğlu, 10 Ağustos'ta Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışını gerçekleştireceklerini, Türkiye Yüzyılı'na dev eser ve projelerle dolu-dizgin devam ettiklerini vurguladı.

Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Rize-Artvin Havalimanı, Ordu-Giresun Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale köprüleri, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara otoyolları, Filyos Limanı, Çamlıca Kulesi gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdiklerini dile getiren Uraloğlu, 2002'den bu yana Türkiye'deki bölünmüş yol miktarını 6 bin 101 kilometreden 29 bin 434 kilometreye yükselttiklerini, 2 bin 251 kilometrelik hızlı tren ağı ile Türkiye'nin dünyanın 8. yüksek hızlı tren işletmecisi konumuna geldiğini aktardı.

Türkiye'ye havacılıkta çağ atlattıklarını ifade eden Uraloğlu, aktif havalimanı sayısının 26'dan 57'ye yükseldiğini, 50 ülkede 60 noktaya yapılan uçuş sayısının da 131 ülkede 346 noktaya ulaştığını kaydetti.

2002'de 20 bin olan genişbant abone sayının 93,3 milyona ulaştığını bildiren Uraloğlu, fiberoptik kablo uzunluğunun ise 600 bin kilometreye yaklaştığını anlattı.

Tokat'ın Türkiye'nin önemli illerinden biri olduğuna işaret eden Uraloğlu, son 22 yılda Tokat'ın ulaşım ve altyapısına 47 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını, 16 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 303 kilometreye yükselttiklerini söyledi.

Bakan Uraloğlu, Tokat Havalimanı'nın 2006'da sivil uçuşlara açıldığını, artan talep nedeniyle mevcut havalimanının yetmeyeceğini görerek, 2 milyon yolcu kapasitesi ve estetik mimarisi ile hiçbir eksiği olmayan modern yeni bir havalimanı daha inşa ettiklerini belirtti.

Uraloğlu, "Havalimanımız bölgedeki işletmelerin hava yoluyla daha hızlı ve etkin bir şekilde mal taşımasını ve yerel işletmelerin küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunu kolaylaştırdı. Bu da Tokat'taki işletmelerin daha geniş pazarlara açılmasını ve ihracat potansiyellerini artırdı. Tokat'ın üretim, ticaret ve turizm faaliyetlerine büyük katkılar sağlayan dev bir eser oldu." ifadelerini kullandı.

Tokat Havalimanı'ndan Ankara ve İstanbul seferlerinin artırılmasının talep edildiğini, Antalya ve İzmir'e uçuş talep edildiğini bildiğini aktaran Uraloğlu, uçaklarda boş yer bulunamadığını, ilk fırsatta talepleri karşılayacaklarını, bu konuda Tokat halkından sabır beklediklerini kaydetti.

Halkın kendilerine verdiği sorumluluğu hakkıyla yerine getirmeye çalıştıklarının altını çizen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Yatırım, istihdam, üretim, ihracat yoluyla ülkemizi büyütmek için var gücümüzle gayret ediyoruz. Günübirlik veya dönemsel sıkıntılar kimseyi aldatmasın, kimseyi umutsuzluğa düşürmesin. Çalışmaya devam edersek, sağlam durursak, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru yürümeyi sürdürürsek, hepimizi güvenli, huzurlu, müreffeh bir geleceğin beklediğinden şüpheniz olmasın. Elbette birbirimize danışacağız, istişare edeceğiz."

Yerel seçimlerde Tokat'ta istedikleri sonucu alamadıkları bir tabloyla karşılaştıklarına dikkati çeken Uraloğlu, partililerden akrabalarıyla, komşularıyla, şehirdeki insanlarla temas halinde olmalarını isteyerek, şunları kaydetti:

"Eğer biz sadece hizmete dayalı siyasetle başarılı olsaydık, şu anda Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı, gerekse de mahalli idareler seçimlerinde biz her tarafı siler süpürürdük. O kadar hizmet ettik ama bunun tam anlamıyla yeterli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü vatandaşımız bir anlamda dokunulmasını istiyor. Bunu hep birlikte yapma noktasındayız. Türkiye genelinde bu öz eleştiriyi yapmalıyız. Birbirimizi suçlayarak değil, kendimizi eleştirerek, birbirimizi yapıcı eleştirerek bu süreci doğru yönetirsek, Tokat olması gerektiği noktanın üzerine çıkacaktır. İnşallah biz 2029 seçimlerinde Tokat'ı çok daha yukarı taşıyacağız."

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Ömer İleri de toplantıda yaptığı konuşmada İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet dileyerek, Filistin'in bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını istediklerini dile getirdi.

Toplantıya, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir ile AK Parti İl Başkanı Ali Özer ve partililer katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, toplantının ardından Valilik ve Tokat Belediyesi'ni ziyaret etti.