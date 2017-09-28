28 Eylül 2017

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği "Üzüm Mitingi"nde konuşma yaptı.

vatandaşların "hak, hukuk, adalet" sloganı atması üzerine Türkiye'ye hakkı, hukuku ve adaleti 80 milyon ile birlikte getireceklerini, insanca ve hakça bir düzen için çalıştıklarını, alın terinin karşılığını vermeyi boyun borcu bildiklerini belirtti.

Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştıracak demokrasiyi, kadın erkek eşitliğini getireceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, birleşerek adaleti, hakkı, hukuku sağlayacaklarını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, Alaşehir'in "üzümün başkenti" olduğunu dile getirerek, "Üzümde önemli bir ülkeyiz. Dünyanın en önemli ülkelerinden birisiyiz. 500 milyon dolara yakın üzümden gelir elde ederiz. Dünya üzüm ihracatının yüzde 45-50'sini Türkiye sağlar. Herkesin kazandığı bir ortamda, ihracatçısının, aracısının, ithalatçısının, tüccarının, sanayicisinin, herkesin kazandığı ortamda, bir üründe bir kişi kaybediyor o da üretici. Neden üretici alın terinin karşılığını almıyor?" dedi.

"Böyle bir adaletsizliği insansanız vicdanınız kabul etmez"

Üzüm üreticisinin mağdur olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"İster üzüm, ister fındık, ister pamuk ne üretiyorsan alınteri döküyorsan başımın üstünde yerin var, hakkını teslim etmek başımın borcu. 'Üzüm 4 liradır, 4 liradan alacağız' diyen hükümete sesleniyorum, diyorum ki 'Üzümün fiyatı 6 lirayken şeker gübresinin tonu 400 liraydı, şimdi şeker gübresinin tonu 600 liraya çıktı, fiyat 4 liraya indi. Böyle bir adaletsizliği kabul edecek misiniz? Böyle bir adaletsizliği insansanız vicdanınız kabul etmez. Mazotu yata veriyorsun 1,5 lira, çiftçiye veriyorsun 5 lira."

Kılıçdaroğlu, seçim dönemlerindeki "Ben bu ülkenin üretenine, çiftçisine mazotu 1,5 liradan vereceğim." sözünün arkasında olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA