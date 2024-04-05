Ürgüp'te seçimlerin yenilenmesine karar verildi

İl Seçim Kurulu, usule uygun olmayan bazı durumlardan dolayı Ürgüp Belediye Başkanlığı, Ürgüp Belediye Meclis Üyeliği ve İl Genel Meclisi seçimlerinin iptaline karar verdi.

İl Seçim Kurulu, seçimin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesini oy birliğiyle kararlaştırdı.

Kararda, oy kullanılan okulların çeşitli yerlerinde sandık başkanı, sandık kurul üyeleri olmadan oy torbalarının mühürleri kırılarak açıldığının video görüntüleriyle tespit edildiği, oyların konulduğu torbaların bekletildiği seçim kurulu odasında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmadığı belirtildi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Ali Ertuğrul Bul 5 bin 170, MHP'nin adayı Mustafa Öz 5 bin 134, AK Parti'nin adayı Fahri Yıldız 3 bin 599 oy almıştı.

MHP İlçe Başkanlığı, seçimlerin iptali için İl Seçim Kuruluna başvurmuştu.