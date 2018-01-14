Urla İskelesi'ndeki akaryakıt kirliliği temizlendi

14 Ocak 2018

Urla İskelesi'ne bir yakıt tankından sızan ve kirliliğe neden olan akaryakıtın önemli ölçüde temizlendiği belirtildi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesine ait yakıt tankından denize sızan fuel oilin temizlenmesi için yürütülen çalışmalarda üçüncü güne girildi.

Temizlik çalışmalarını yürüten şirketin Ege Bölge Koordinatörü Eymen Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada yakıt tankının vanasındaki arıza nedeniyle denize sızan yaklaşık 150 litre akaryakıtın tamamına yakınının sudan çekildiğini ifade etti.

İskeledeki balıkçı teknelerinin bugün ava çıktığını anlatan Gök, "Operasyonun üçüncü gününde denizin yüzde 95’i temizlenmiş durumda. Marinamız eski günlerine döndü diyebiliriz. Sadece teknelerin temizlik işlemi kaldı. Bunu da hafta içinde Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerinin yardımıyla yapmayı planlıyoruz. Balıkçı teknelerinin mağduriyeti kalmadı. Belirlenen balıkçı tekneleri ava çıktı." dedi.

Kirlilik nedeniyle herhangi bir canlının telef olduğuna tanık olmadıklarını da aktaran Gök, tekne temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından birkaç gün içinde denize kurdukları bariyerleri kaldıracaklarını açıkladı.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Urla Yerleşkesi'nde ısınmada kullanılan fuel oil tankının vanasındaki arıza nedeniyle 11 Ocak akşamı yaklaşık 150 litrelik yakıt, yağmur suyu tahliye kanalına karışarak iskeleye akmıştı.

Kaynak: AA