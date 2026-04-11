Üsküdar Belediyesine yönelik usulsüzlük soruşturmasında 9 tutuklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Üsküdar Belediyesine yönelik usulsüzlük ve rüşvet suçuna ilişkin soruşturma sürüyor. Anadolu Adliyesi'ne getirilen 20 şüpheliden 19'u savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci, Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu, Hakan Yavuz, Özgür Ceylan, Barkın Ege Tekkökoğlu, Erdem Alkan, Kadir Karadağ, Yılmaz Kozan ve Ceyhan Han'ın tutuklanmasına karar verdi.

Diğer şüpheliler Ahmet İşman, Veysel Köse, Burçin Çevik, Yasin Karabaş, Engin Araz, Özkan Sinan Binali, Eyüp Meriç, Murat Armağan, Mehmet Atilla Güneri ve Hakan Mansız ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

İstanbul ve Yalova'da 7 Nisan'da Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı verilmesindeki usulsüzlüklere ilişkin rüşvet suçunu teşkil edecek eylemlere istinaden 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında Kent AŞ Genel Müdürü N.A. ve Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne götürülmüştü.

Savcılıkça ifadesi alınan Belediye Başkan Yardımcısı Deveci ile Kent AŞ Genel Müdürü Akkoyunlu'nun aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklanmaları, 10 zanlı da adli kontrol tedbiri talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, bir şüpheli savcılıktan serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Böylece soruşturmadaki şüpheli sayısı 22'ye yükselmişti.