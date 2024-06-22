‘’Üst düzey temaslar, Türkiye-Çin İlişkilerini derinleştirecek’’
Türkiye ile Çin arasında son dönemde gerçekleşen ziyaret trafiğinin siyasi ve diplomatik ilişkilerle birlikte ticari işbirliğini de güçlendirmesi bekleniyor.
Türkiye’den son dönemde bakan düzeyinde birbiri ardına yapılan ziyaretlerde siyasetten diplomasiye, enerjiden ticarete kadar birçok alandaki ilişkilerin değerlendirilmesi, yeni işbirliği fırsatları için kapı araladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaklaşık 6 ay önce Çin’de temaslarda bulundu. Hemen ardından geçen ay Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve bu ayın başında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Çin’e giderek üst düzey görüşmeler yaptı. Yakın dönemde yapılacak çeşitli etkinliklerin de iki ülke arasındaki ticari ilişkilere olumlu yansıması bekleniyor.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Korhan Kurdoğlu, iki ülke ilişkilerinin ortak kazanımlarla şekillenen, kendi iç ve dış dinamikleri olan bir yapıyla ilerlediğini söyledi.
Ekonomik işbirliğinin ikili ilişkilerin temel taşlarından birini oluşturduğunu belirten Kurdoğlu, siyasi ve stratejik boyutların da ilişkilere yön verdiğini kaydetti. Kurdoğlu, iş dünyası temsilcilerinin ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari bağları güçlendirmesi gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu: “Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi üzerinde önemli bir ülke olan Türkiye, Çin ile altyapı inşaatı, ulaştırma, yüksek teknoloji, enerji ve finans alanlarında birçok işbirliği yürütüyor.
Bu işbirlikleriyle iki ülke de karşılıklı kazanımlar elde ediyor. Gelecekte teknoloji ve dijitalleşme alanında büyük ölçekli işbirlikleri ve Türkiye’nin kendine özgü ürünlerini Çin’e ihraç etmesi karşılıklı ticaret ve yatırımlarının artacağına inanıyorum. Bu sebeple Kuşak ve Yol ile Orta Koridor girişimlerinin uyumlaştırılmasına yönelik proje, girişim ve işbirliklerini çok önemli görüyor, ortak çalışmalara hız verilmesini arzu ediyoruz.”
Kurdoğlu, Türkiye-Çin İş Konferansı’nın üçüncüsünün Türkiye’de düzenleneceği bilgisini verdi.