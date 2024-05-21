Ustalık ya da harç istemiyor! Türk çiftin 'lego' beton projesine Avrupa’dan talip çıktı

Uçaksavar mermisi bile geçirmeyen türü geliştirilip yüksek ısıya ve depreme dayanabilen lego betondan ilk ev kolayca inşa edildi. Avrupa’dan bir firmayla bayilik için görüşmelerinin yanı sıra yurt içinden de gelen taleplerle umutlanan çift, legolardan deprem kaçış yuvası tasarlamayı da planlıyor.

Uçaksavar mermisini durdurdu

Herhangi bir montaja gerek kalmadan birbirine geçen parçalardan oluşan "Lego" adlı oyuncaklardan yola çıkan Gökçe çifti, tahrip gücü yüksek silahlara bile dayanıklı olduğu kanıtlanan lego beton üretti.

Modüler balistik lego betonun denemesi için askerler tarafından testler uygulandı. Lego beton, 14.5 mm’lik uçaksavar mermisini sistemin önünde hiçbir koruma olmadan durdurmayı başardı.

Evin çatısı da legolardan oluşturuldu

Savunma sanayiinde, karakollarda ve mevzilerde sökülüp başka bir yere taşınmasının mümkün olabileceği sistem konutlar içinde uygulanabiliyor.

Amasya merkeze bağlı Ziyaret beldesi Saraycık Mahallesi'nde tamamı lego betondan bir bağ evi inşa edildi. Evin kemerlerin bir araya geldiği tonoz şekilli çatısı da yine legolardan oluşturuldu.

"Kendi evini kendin yap"

Sistemin güvenli konutlar için ideal olduğunu belirten Doç. Dr. Gökçe, “Yalıtımlı lego beton üreterek kendi evini kendin yap’ uygulamasını başlattık. Hiçbir bağlayıcı ve uzman ustalık gerektirmeden bir baba, oğul evlerini birkaç günde inşa edebilir.

Savunma sanayisi için 35 kilo olan bu ürünün ağırlığını yarıya düşürdük. Ayrıca çatı sistemi de legodan” dedi.

Bir Avrupa Birliği ülkesiyle bayilik süreci başladı

Ürüne yurtdışından da talipler çıkmaya başladığını anlatan Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Gökçe, “Yurt dışından bayilikler istenmeye başlandı. Bir Avrupa Birliği ülkesiyle bayilik sürecimiz devam ediyor.

Bir firma oldukça istekli şekilde bizimle iletişime geçti. Yurt içinde de kendi evini yapmak isteyen vatandaşlar bizimle iletişim halinde” diye konuştu.

“Çocuk oyuncağından esinlendik”

Büyük uğraşlar verdikleri projeyi çocuklarını oynattıkları legolardan esinlenerek hayata geçirdiklerine değinen Kimya Mühendisi Sonnur Gökçe de “Önce legodan beton oyuncak kalıpları yaptık. Sonra da büyüterek bunun inşaat alanında kullanılabileceğini değerlendirdik. İnşallah hayırlı sonuçlar alırız” şeklinde konuştu.

"Sıcak havalarda serin, serin havalarda da sıcak tutacak"

Lego betondan inşa edilmesi sonucu depreme dayanıklı ve ortamı sıcak havalarda serin, serin havalarda da sıcak tutabilen özellikte duvarlara sahip bir bağ evinin sahibi olacak Doç. Dr. Okan Murat Dede ise sistemin maden ocaklarının çatkısında kullanılabileceğine işaret etti.