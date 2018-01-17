Uyum komisyonu ilk kez toplandı
AK Parti tarafından oluşturulan ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamındaki düzenlemeleri görüşecek uyum komisyonu, ilk toplantısını parti genel merkezinde yapıyor.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamındaki uyum düzenlemelerine yönelik çalışmalar kapsamında AK Parti tarafından oluşturulan uyum komisyonu toplandı.
AK Parti tarafından oluşturulan uyum komisyonunun ilk toplantısı, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında saat 10.00'da başladı.
AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantıya mevcut üst komisyonun altında oluşturulan "Yürütmenin Yapılandırılması Komisyonu", "Kamu Personel Rejimi Komisyonu", "Yerel Yönetimler Komisyonu", "Siyasi Partiler ve Seçim Mevzuatının Uyarlanması Komisyonu" ve "Meclis İç Tüzük Komisyonu" üyelerinin tamamı katıldı.
Kaynak: AA