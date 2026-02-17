Uyuşturucu operasyonunda kimler gözaltına alındı?
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu devam ediyor. Bugün 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Öne çıkan isimler ise şarkıcı Murat Dalgılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, Kemal Doğulu ve oyuncu İsmail Hacıoğlu oldu. İşte "Uyuşturucu operasyonunda kimler gözaltına alındı" sorusunun yanıtı...
Uyuşturucu madde kullanmak, madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak, uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırmak suçlamalarının yöneltilen ve gözaltına alınan 17 isim şu şekilde:
Hakan Tunçelli
Sırrı Murat Dalkılıç
Rıza Kaan Tangöze
Murat Cevahiroğlu
Barış Talay
Hakan Kakız
Kemal Doğulu
Murat Öztürk
Murathan Kurt
Nailcan Kurt
Alihan Taşkın
Tolga Sezgin
Ramazan Bayar
Aygün Aydın
Buse Görkem Narcı
İsmail Hacıoğlu
Furkan Koçan