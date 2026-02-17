Uyuşturucu operasyonunda kimler gözaltına alındı?

Uyuşturucu operasyonunda bir dalga daha... Bu sefer 17 kişi gözaltına alındı. Murat Dalgılıç, Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, İsmail Hacıoğlu gözaltına alınanlar arasında... İşte bugünkü operasyonda gözaltına alınanların isimleri...

Uyuşturucu madde kullanmak, madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak, uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırmak suçlamalarının yöneltilen ve gözaltına alınan 17 isim şu şekilde:

Hakan Tunçelli

Sırrı Murat Dalkılıç

Rıza Kaan Tangöze

Murat Cevahiroğlu

Barış Talay

Hakan Kakız

Kemal Doğulu

Murat Öztürk

Murathan Kurt

Nailcan Kurt

Alihan Taşkın

Tolga Sezgin

Ramazan Bayar

Aygün Aydın

Buse Görkem Narcı

İsmail Hacıoğlu

Furkan Koçan