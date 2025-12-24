Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saçından alınan örneklerde uyuşturucu testi pozitif çıkmış, kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise uyuşturucuya rastlanılmamıştı.

"İddialar karalama kampanyası"

Test sonucunun ardından açıklama yapan Sadettin Saran, "Test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır" derken, iddiaların karalama kampanyası niteliği taşıdığını savundu.

Yeniden her türlü numuneyi derhal ve hiçbir tereddüt göstermeksizin vermeye hazır olduğunun altınız çizen Saran, "Söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları, soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir" dedi.

Yeniden test yaptıracak

Saran'ın açıklamasının devamı şöyle:

"Bununla birlikte, uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız test kuruluşlarında ilgili tüm testler en hızlı şekilde yaptırılacak ve sonuçları kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Bir kez daha ve özellikle vurgulamak isterim ki; gerçeğin bilimsel yöntemlerle, evrensel standartlara uygun biçimde ortaya konulmasından hiçbir çekincem bulunmamaktadır.

Öte yandan, hakkında gizlilik kararı bulunan bir dosyaya ait olduğu belirtilen bilgilerin, test sonucunun çıktığı iddia edilen sabahın ilk saatlerinden itibaren eş zamanlı ve koordineli bir şekilde bazı mecralarda yayımlanmış olması ayrıca dikkatle değerlendirilmesi gereken ciddi bir durumdur.

Gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağına; sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, adil ve şeffaf biçimde sonuçlanacağına olan inancım tamdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."