Uyuşturucudan gözaltına alınıp serbest bırakılan Kalben'den ilk açıklama geldi

Sevilen pop müzik sanatçısı Kalben, İstanbul'da narkotik operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı. Kalben adli kontrol (yurtdışına çıkış yasağı) şartıyla serbest bırakılmıştı.

Türkiye'nin Kalben olarak tanıdığı Kalben Sağdıç gözaltına alınmasının ardından ilk açıklamasını yaptı. Kalben, X (Twitter) hesabından bir video mesajı paylaşarak şunları söyledi:

* Canlarım, müzik edebiyat ve dostluk yoluyla tanıştıklarım. Sokaklarda konserlerde festivallerde ve imza günlerinde buluştuklarım. Umudundan sevgisinden dayanışmasından destek aldıklarım.

* Sağlığımla ilgili endişe duymanızı istemiyorum. Kamuoyunu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm. Bunu da eklemeliyim.

* Ben iyiyim. Ailemin, sevdiklerimin, yakınlarımın yanındayım. İyiyim, çok daha iyi olacağım. Daha da iyi olmak için çabalıyorum. Sizi sevgiyle kucaklıyorum.