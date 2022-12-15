Uzmanlar uyardı: İnternetten yılbaşı alışverişi yapanlar dikkat!

Kaspersky açıklamasına göre, online alışverişlerin sayısı arttıkça kimlik avı dolandırıcılığı ile karşılaşma olasılığı da yükseliyor. Yılbaşı alışverişi sırasında tüketiciler güvenliği geri plana atabiliyor.

Kaspersky Digital Ödemeler Anketi'ne göre, Orta Doğu bölgesinde yaşayan katılımcıların yüzde 52'si online bankacılık veya mobil cüzdan hizmetlerini kullanırken kimlik avı dolandırıcılığıyla karşılaştı. Yüzde 49'u kişisel olarak taklit edilmiş web siteleriyle, yüzde 48'i de sosyal mühendislik kullanılarak yapılan dolandırıcılıklarla (kısa mesajlar veya aramalar yoluyla) karşı karşıya kaldı.

İnsanlara, dijital ödeme yöntemlerine yönelik tehditlerin farkında olup olmadıkları sorulduğunda yanıt verenlerin yüzde 87'si online dolandırıcılıklardan haberdar olduklarını bildirdi. Tüm bu rakamların yanında, Kaspersky çözümleri de yılın ilk yarısında Orta Doğu kuruluşlarını hedef alan 1 milyon 233 bin finansal kimlik avı saldırısını engelledi.

Kimlik avında tüketicilere tatil promosyonları sunan popüler markalar yem olarak kullanılıyor ve böylece müşterilerin finansal verileri ve hesap bilgileri çalınabiliyor. Yılbaşı döneminde artan online aktiviteler internette gizlenen siber suçluların dikkatini çekiyor. İnsanların heyecanı suistimal ediliyor ve tüketicilerin verilerini paylaşmaya teşvik etmek için sahte web siteleri oluşturmak adına büyük çabalar harcanıyor.

Siber suçlular, gerçek site ile aldatmaca olanı arasında ayrım yapmayı zorlaştırdığından uyanık kalmak ve kişisel veya finansal bilgileri çevrim içi paylaşırken her zaman dikkatli olmak gerekiyor.

Siber suçlulardan korunmak için dikkat edilmesi gerekenler

Açıklamada, online alışveriş yaparken siber suçlulardan korunmak için şu önerilerde bulunuluyor:

"Yalnızca resmi çevrim içi pazarlarda alışveriş yapılmalı ve web adreslerine dikkat edilmeli. Alışveriş siteleri e-postalardaki, sosyal medya mesajlarındaki ve sohbet odalarındaki bağlantılardan veya şüpheli sitelerdeki reklam afişlerine tıklayarak ziyaret etmekten kaçınılmalı. Alışveriş için halka açık Wi-Fi ağları kullanılmamalı. Online satın alımlar için ayrı bir kart (veya sanal kart) edinilmeli ve üzerinde minimum miktarda limit ya da para bulundurulmalı. Kolay şifreler oluşturulmamalı. Birden fazla internet sitesinde aynı şifre kullanılmamalı. Kaspersky Password Manager gibi şifre yönetici uygulamalar, saldırılara karşı korumalı şifreler oluşturulmasına yardımcı olabilir. Kaspersky Security Cloud veya Kaspersky Total Security gibi kimlik avı (phishing) önleme teknolojilerine sahip bir güvenlik çözümü kullanılmalı." (AA)