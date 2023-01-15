Vali Sarıibrahim'in annesi son yolculuğuna uğurlandı
Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'in vefat eden annesi Suna Sarıibrahim'in cenazesi, memleketi Rize'nin Çayeli ilçesinde toprağa verildi.
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Suna Sarıibrahim'in için Merkez Hacıbaşı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Vali Sarıibrahim, ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de katıldı.
Sarıibrahim'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sabuncular Mahallesi Tepe Camisi aile mezarlığına defnedildi.