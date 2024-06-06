Valilik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ı ifadeye çağırdı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Irak uyruklu bir kişinin evrakları tamam olmasına rağmen ruhsat vermediği iddiasıyla valilik tarafından ifadeye çağrıldı.

Afyonkarahisar Valiliğinin, ''Irak uyruklu bir kişinin spor salonu açma talebi ile ilgili belediyenin istediği gerekli evrakları hazırlayıp tamamladığı'' ancak Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın ruhsat vermediği'' iddiası üzerine ifadesini istediği bildirildi.