Valilik uyardı: İstanbul'da fırtına bekleniyor!

Ortalamanın üzerinde seyreden sıcaklıkların Marmara ve Ege bölgelerinde 3-4 derece düşmesi bekleniyor.

Bugün Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olacak yağışların perşembe günü Marmara ve Ege bölgelerinde de etkili olması bekleniyor.

İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı geldi.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği vurgulanarak, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli kıyıları, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri, Rize ve Artvin çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Çarşambadan itibaren yağmur geliyor

Ülkede sıcaklıklar ortalamanın üzerinde seyrederken Çarşamba gününden itibaren batıda yağmurlar başlıyor.

İstanbul'da poyraz kuvvetli̇ estiğinden akşam saatlerinde üşütüyor. Sıcaklık öğle 28, gece 21 derece. Ankara parçalı bulutlu öğle 29, gece 15 derece. İzmir'de sıcaklıklar hala yüksek, 32 derece. Bursa 31 derece, Antalya'da hissedilen sıcaklık.

Marmara'da bulutluluk fazla, rüzgar bölge genelinde kuvvetli̇ esiyor, Kırklareli̇ civarında yerel yağışlar görülebilecek. Edirne ve Balıkesir 30, Kocaeli̇ 29 derece. derece.

İç Anadolu'da Kayseri civarında hava az bulutlu, Eskişehir tarafı ise daha kapalı. Öğle Sivas 27, Niğde 28, Konya 30 derece, gece Sivas ve kayseri̇ 9, Eskişehir 12 dereceye geriliyor.

Ege'de Manisa civarında rüzgar sert esiyor, bölgede geceler geçtiğimiz günlerden daha serin. Denizli̇ ve Manisa 35, Afyon 31, Bodrum 33 derece.

Akdeniz sahillerinde gündüzleri hissedilen sıcaklıklar hala 35 derecelerde, Mersin 32, Kahramanmaraş 34 derece. Güneydoğu'da sıcaklık yine yüksek, Gazi̇antep ve Diyarbakır 35 derece.

Karadeniz’in doğusunda Trabzon-Ri̇ze civarında sağanak yağış geçişleri̇ görülecek. Bolu 29, Samsun 26, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum 23, Malatya 30 derece.