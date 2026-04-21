Valilikten İstanbullulara uyarı: Akşam saatlerine dikkat
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre akşam saatlerinden itibaren kentte etkili olması beklenen yağışların yarın yerel kuvvetli görülebileceğini bildirdi. Valilik, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Yağışın perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, "Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.